Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура УПЛ между луганской Зарей и Александрией.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник решил оставить одного из лидеров команды Богдана Леднева на скамейке запасных в матче против Александрии. Также отменим появление в рамке ворот луганчан молодого Дмитрия Мацапуры.

Заря: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Громов, Кабаев

Запасные: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Цыганикс, Лунев, Леднев, Перович, Билоцерковец

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Банада, Бухал, Грицук — Лучкевич, Безбородько, Третьяков

Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака

Матч Заря — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.