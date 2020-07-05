Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура УПЛ между луганской Зарей и Александрией.
богдан леднев, фото фк заря
05 июля 2020, 18:38
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник решил оставить одного из лидеров команды Богдана Леднева на скамейке запасных в матче против Александрии. Также отменим появление в рамке ворот луганчан молодого Дмитрия Мацапуры.
Заря: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Громов, Кабаев
Запасные: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Цыганикс, Лунев, Леднев, Перович, Билоцерковец
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Банада, Бухал, Грицук — Лучкевич, Безбородько, Третьяков
Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака
Матч Заря — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.