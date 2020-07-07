Украина

Полузащитник Десны Орест Кузик поделился ожиданиями от остатка сезона.

Десна продолжает сражаться с Динамо и Зарей за второе место в УПЛ.

"В каждом матче ты хочешь показать себя с наилучшей стороны. Установка тренера? Обострять игру, стараться заработать как можно больше стандартов для своей команды", — сказал Кузик.

"Впереди еще три важных матча. Считаю, что в каждом поединке будет серьезная борьба, ведь все хотят попасть в зону еврокубков и занять призовые места. Наш тренер сказал, что мы играем от матча к матчу, а по окончанию чемпионата посмотрим в турнирную таблицу".

В оставшихся матчах Десне предстоит сыграть с Шахтером, Александрией и Зарей.

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