Украина

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В матче 30-го тура УПЛ Колос проведет домашнюю встречу с Зарей. Преимущество в этом поединке букмекеры отдают луганскому клубу.

Так, компания Parimatch дает на победу Зари в матче коэффициент 1,42.

Шансы на победу Колоса составляют 8,7. Коэффициент на ничью в поединке составляет 4,3.

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Все три предыдущих встречи команд в этом сезоне завершились победами Зари.

Матч Колос – Заря состоится в Киеве в субботу, 11 июля, и начнется в 17:00.