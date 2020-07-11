Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка 30-го тура чемпионата Украины.

В поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 сойдется в противостоянии со Львовом и попытается закрепиться за седьмой строчке в турнирной таблице.

Смена главного тренера пока в заключительной части чемпионата пока не принесла успехов львовской команде, но получится ли сотворить сенсацию и прервать серию без побед в матче с Днепром-1?

Следите за событиями этого матча в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 11 июля, в 19:30 по киевскому времени:

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 — ПФК Львов.