Игрок Александрии высказался о следующем матче против Динамо.
Валерий Лучкевич, ФК Александрия
11 июля 2020, 15:20
Александрия примет на своем поле киевское Динамо в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги. Защитник александрийцев Валерий Лучкевич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.
"В принципе, готовимся, как и ко всем играм. Все ребята хотят выиграть. Мы понимаем, что в турнирной таблице уже ничего не поменяем. Но хотим выйти и, во-первых, показать хорошую игру, во-вторых, с достоинством подойти к заключительным играм", — заявил Лучкевич в программе Футбол NEWS.
Напомним, матч Александрия – Динамо состоится воскресенье, 12 июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.