Украина

Игрок Александрии высказался о следующем матче против Динамо.

Александрия примет на своем поле киевское Динамо в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги. Защитник александрийцев Валерий Лучкевич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"В принципе, готовимся, как и ко всем играм. Все ребята хотят выиграть. Мы понимаем, что в турнирной таблице уже ничего не поменяем. Но хотим выйти и, во-первых, показать хорошую игру, во-вторых, с достоинством подойти к заключительным играм", — заявил Лучкевич в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Александрия – Динамо состоится воскресенье, 12 июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.