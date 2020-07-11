Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцатого тура Украинской Премьер-лиги между Колосом из с. Ковалевка и луганской Зарей.
Богдан Леднев, фото ФК Заря Луганск
11 июля 2020, 16:34
Для подопечных Виктора Скрипника наступает решающий момент всего сезона. Заря имеет реальный шанс по итогам тридцатого тура вернуться на вторую строчку турнирной таблицы, однако для этого необходимо, для начала, обыграть в гостях Колос. К счастью, тренерский штаб луганчан имеет возможность рассчитывать на вернувшегося в основу Богдана Леднева. Однако одним полузащитником ротация Зари после матча с Александрией (2:2) не ограничилась: Перович составит пару Кабаеву в атаке, Цвек выступит в роли опорного полузащитника, а Абу Ханна заменит дисквалифицированного Чеберко. Ворота Зари будет защищать недавний дебютант УПЛ Мацапура.
У Колоса тоже есть изменения после игры с черниговской Десной (1:5). Черноморец сыграет на левом фланге обороны, в то время как Кожушко выступит его партнером по стороне поля, но в линии полузащиты.
Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Морозко, Смирный, Кожушко — Лысенко.
Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Ефремов, Задоя, Сорокин, Ориховский, Антюх, Бондаренко.
Заря: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Цвек — Юрченко, Леднев, Кочергин — Перович, Кабаев.
Запасные: Шевченко, Каменюка, Хомченовский, Чайковский, Пиддубный, Цыганикс, Лунев, Громов, Билоцерковец.
Матч Колос — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.