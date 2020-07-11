Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцатого тура Украинской Премьер-лиги между Колосом из с. Ковалевка и луганской Зарей.

Для подопечных Виктора Скрипника наступает решающий момент всего сезона. Заря имеет реальный шанс по итогам тридцатого тура вернуться на вторую строчку турнирной таблицы, однако для этого необходимо, для начала, обыграть в гостях Колос. К счастью, тренерский штаб луганчан имеет возможность рассчитывать на вернувшегося в основу Богдана Леднева. Однако одним полузащитником ротация Зари после матча с Александрией (2:2) не ограничилась: Перович составит пару Кабаеву в атаке, Цвек выступит в роли опорного полузащитника, а Абу Ханна заменит дисквалифицированного Чеберко. Ворота Зари будет защищать недавний дебютант УПЛ Мацапура.

У Колоса тоже есть изменения после игры с черниговской Десной (1:5). Черноморец сыграет на левом фланге обороны, в то время как Кожушко выступит его партнером по стороне поля, но в линии полузащиты.

Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Морозко, Смирный, Кожушко — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Ефремов, Задоя, Сорокин, Ориховский, Антюх, Бондаренко.

Заря: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Цвек — Юрченко, Леднев, Кочергин — Перович, Кабаев.

Запасные: Шевченко, Каменюка, Хомченовский, Чайковский, Пиддубный, Цыганикс, Лунев, Громов, Билоцерковец.

Матч Колос — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.