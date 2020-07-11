Украина

Заря обыграла Колос и вышла на второе место

Два гола в первом тайме оказалось достаточно для коллектива Скрипника для желанного результата перед игрой с прямым конкурентом в турнирной таблице (2:0).

Колос — Заря, фото ФК Колос Ковалевка

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Колос — Заря 0:2

Голы: Кочергин, 9, 45+2



Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько (Задоя, 75), Богданов — Морозко (Хомченовский, 68), Смирный, Кожушко (Антюх, 46) — Лысенко (Бондаренко, 75).



Заря: Мацапура — Тымчик (Каменюка, 79), Вернидуб, Абу Ханна (Хомченовский, 22), Михайличенко (Цыганикс, 55) — Цвек — Юрченко, Леднев, Кочергин (Громов, 55) — Перович, Кабаев (Лунев, 78).



Предупреждения: Лысенко, Богданов, Черноморец — Леднев, Хомченовский.