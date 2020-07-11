Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцатого тура Украинской Премьер-лиги между днепровским Днепром-1 и ПФК Львов.

Лидер нижней шестерки команд УПЛ попытается закрепить свой отрыв от Мариуполя номинально домашней победой над последним представителем Львова в наивысшем дивизионе страны. После успешной игры с Олимпиком в прошлом туре, Дмитрий Михайленко провел ротацию в центре обороны своей команды, где вместо Сватка сыграет Лопыренок, а также выпустил в центр поля Вакулко вместо Когута. При этом, стоит отметить возвращение Кравченко в основную обойму своей команды.

У Георгия Цецадзе тоже есть изменение на фоне неуверенной игры его команды против "юниорской" Ворсклы (2:2): в стартовом составе ПФК Львов с первых минут в атакующем звене сыграет Ренан.

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Логинов, Лопыренок, Цуриков — Кравченко — Коркишко, Ди Франко, Вакулко — Супряга — Хобленко.

Запасные: Юрчук, Сваток, Полевой, Батагов, Когут, Снижко, Булеца, Назаренко, Чичиков.

ПФК Львов: Сарнавский — Кравчук, Борзенко, Братков, Бопесу — Сабино — Шина, Богунов, Татарков — Ренан, Яковелли.

Запасные: Пеньков, Люлька, Недоля, Фелипе, Клименчук, Ходаковский, Гончар, Приймак, Жонатан.

Матч Днепр-1 — ПФК Львов начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.