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Днепр-1 — ПФК Львов 3:2
Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 — Ренан, 6, 19

Днепр-1: Клищук — Чичиков, Логинов, Лопыренок (Сваток, 46), Цуриков — Кравченко — Коркишко (Назаренко, 57), Ди Франко (Булеца, 57), Вакулко (Когут, 57) — Супряга — Хобленко (Полевой, 90+2).

ПФК Львов: Сарнавский — Кравчук (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу — Сабино — Шина, Богунов (Недоля, 90), Татарков — Ренан (Клименчук, 61), Яковелли (Фелипе, 71).

Предупреждения: Сабино — Ди Франко, Лопыренок

На 56-й минуте был удален Рафаэль Сабино (ПФК Львов) (второе предупреждение).