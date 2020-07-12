Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура УПЛ между Александрией и киевским Динамо.

Центральный нападающий киевского Динамо Назарий Русин, который вовсе не появился на поле в кубковом матче против Ворсклы, выйдет в стартовом составе гостей в поединке с Александрией. Также отметим выход в основе киевлян Николая Шапаренко.

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков — Лучкевич, Банада, Гордиенко, Третьяков — Ситало, Безбородько

Запасные: Билык, Ковалец, Довгий, Бухал, Грицук, Шендрик, Шастал, Задерака, Устименко

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Сирота, Караваев — Сидорчук, Андриевский — Цитаишвили, Шапаренко, Де Пена — Русин

Запасные: Бущан, Попов, Вербич, Шепелев, Цыганков, Бурда, Буяльский, Каргбо, Дуэлунд

Матч Александрия — Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.