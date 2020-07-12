Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцатого тура Украинской Премьер-лиги между черниговской Десной и донецким Шахтером.

Важный поединок с точки зрения турнирной борьбы в верхней части таблицы УПЛ пройдет в Чернигове, куда Шахтер поехал без нескольких своих ключевых исполнителей. Это дало возможность выставить в стартовом составе вернувшегося после тяжелого повреждения Майкона, дать очередной шанс показать себя юному Витао, а также предоставить игровое время Соломону и Фернандо.

Десна не могла рассчитывать на участие Ефима Конопли, поэтому перестроилась на схему с тремя центральными защитниками, флангами которой станут Фаворов и Западня.

Десна: Паст — Имереков, Гитченко, Тамм — Огиря — Фаворов, Домбровский, Тотовицкий, Западня — Кузик — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлебас, Белич, Мостовой, Старенький, Будковский.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Витао, Болбат — Майкон, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Соломон — Фернандо.

Запасные: Трубин, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Сиприано, Бондаренко, Пихаленок, Мудрик, Сикан.

Матч Десна — Шахтер начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.