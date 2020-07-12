Украина

Молодой защитник провел на поле всего 24 минуты.

Александрия принимает на своем поле Динамо в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги.

Уже в начале первого тайма защитник киевского клуба Александр Сирота заработал желтую карточку, а на 23-й минуте встречи он сбил Безбородько в штрафной площади, за что судья назначил одиннадцатиметровый.

Александрия воспользовалась предоставленной возможностью и повела в счете, после чего главный тренер Динамо Алексей Михайличенко заменил 20-летнего Сироту на Никиту Бурду, не игравшего в официальных матчах с 22 сентября 2019 года.

Следить за событиями матча Александрия — Динамо вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. После первого тайма киевский клуб уступает сопернику со счетом 1:0.