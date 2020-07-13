Полузащитник Зари отличился дублем в очередном туре чемпионата Украины.
Владислав Кочергин, фото: УПЛ
13 июля 2020, 12:58
Заря отправилась на выезд к Колосу, в результате чего коллектив Виктора Скрипника одолел хозяев (2:0).
В этом поединке дублем отличился полузащитник луганской команды Владислав Кочергин. Он стал лучшим игроком 30-го тура украинской Премьер-лиги.
Сумеет ли Динамо обыграть Зарю в битве за "серебро"?
По итогам голосования он опередил Беньямина Вербича (Динамо) и Тараса Завийского (Олимпик).
В следующем туре луганской Заре предстоит провести битву с киевским Динамо.