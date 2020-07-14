Украина

"Сине-золотые" примут Олимпик и Мариуполь на арене Украина.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ФК Львов проводить матчи на домашней арене, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Из-за вспышки пандемии коронавируса во Львове команда была вынуждена играть домашние матчи в Днепре и Тернополе, но теперь ситуация позволяет команде вернуться в родной город. Таким образом, домашние матчи с Олимпиком и Мариуполем в заключительных турах УПЛ "сине-золотые" проведут на стадионе Украина.

На данный момент Львов занимает 11-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.