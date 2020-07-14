Украина

Футболисты восстановились от проблем со здоровьем.

Защитник Николай Матвиенко, полузащитник Марлос и нападающий Жуниор Мораес приступили к тренировкам Шахтера в общей группе, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Футболисты "горняков" восстановились после повреждений и вместе с командой готовились к двум финальным матчам сезона в УПЛ.

После встречи с Десной в короткий отпуск отправились Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов.

По индивидуальной программе продолжают заниматься Евгений Коноплянка, Исмаили, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.

Следующий матч Шахтер проведет дома против Колоса в рамках 31-го тура УПЛ.