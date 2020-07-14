Футболисты восстановились от проблем со здоровьем.
Николай Матвиенко, ФК Шахтер
14 июля 2020, 16:26
Защитник Николай Матвиенко, полузащитник Марлос и нападающий Жуниор Мораес приступили к тренировкам Шахтера в общей группе, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Футболисты "горняков" восстановились после повреждений и вместе с командой готовились к двум финальным матчам сезона в УПЛ.
После встречи с Десной в короткий отпуск отправились Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов.
По индивидуальной программе продолжают заниматься Евгений Коноплянка, Исмаили, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.
Следующий матч Шахтер проведет дома против Колоса в рамках 31-го тура УПЛ.