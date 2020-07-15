Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать первого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером из Колосом из с. Ковалевка.

В ультра-экспериментальном составе сыграет коллектив Луиша Каштру матч предпоследнего тура УПЛ против Колоса из Ковалевки. Лишь Витао и Майкон сохранили место в старте, по сравнению с прошлой игрой против черниговской Десны (4:2). Кроме того, у Шахтера новый капитан — юный Анатолий Трубин сместил Андрея Пятова в воротах, после чего перенял еще и важный статус в команде. Отмечаем также и дебют в основном составе "горняков" в УПЛ для Михаила Мудрика. Атаку дончан возглавит Даниил Сикан.

У коллектива Руслана Костышина состав также серьезно обновился после последней встречи с луганской Зарей (0:2). Полностью новую линию обороны дополнили изменения на позиция голкипера и опорного полузащитника. При этом, в полузащите своем место сохранил лишь Евгений Смирный. Обновилось и острие атаки Колоса — Бондаренко сыграет с первых минут.

Шахтер: Трубин — Вакула, Хочолава, Витао, Сиприано — Майкон, Пихаленок — Мудрик, Маркос Антонио, Тайсон — Сикан.

Запасные: Шевченко, Додо, Матвиенко, Бондаренко, Алан Патрик, Марлос, Мораес, Соломон, Тете.

Колос: Кучеренко — Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец — Задоя — Антюх, Д. Костышин, Смирный, Морозко — Бондаренко.

Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховский, Данфа, Сенько.

Матч Шахтер — Колос начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.