Украина

Номинальным хозяином поля выступит ковалевский клуб.

В заключительном туре украинской Премьер-лиги Колос должен встретиться с Динамо. Как сообщает официальный сайт киевского клуба, этот поединок пройдет на стадионе НСК Олимпийский.

Несмотря на это, что на данной арене свои домашние матчи проводит Динамо, в 32-м туре чемпионата Украины номинальным хозяином поля будет считаться Колос, на данный момент выступающий на Оболонь-Арене.

Напомним, матч Колос — Динамо состоится 19 июля. В следующем же поединке подопечные Алексея Михайличенко встретятся с Зарей в четверг, 16 июля, в 19:00 по киевскому времени.