Номинальным хозяином поля выступит ковалевский клуб.
Колос — Динамо, фото ФК Динамо Киев
15 июля 2020, 21:20
В заключительном туре украинской Премьер-лиги Колос должен встретиться с Динамо. Как сообщает официальный сайт киевского клуба, этот поединок пройдет на стадионе НСК Олимпийский.
Несмотря на это, что на данной арене свои домашние матчи проводит Динамо, в 32-м туре чемпионата Украины номинальным хозяином поля будет считаться Колос, на данный момент выступающий на Оболонь-Арене.
Напомним, матч Колос — Динамо состоится 19 июля. В следующем же поединке подопечные Алексея Михайличенко встретятся с Зарей в четверг, 16 июля, в 19:00 по киевскому времени.