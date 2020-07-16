Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.
фото Десна
16 июля 2020, 01:20
В грядущем поединке 31-го тура украинской Премьер-лиги Десна постарается продолжить борьбу за второе место в матче против Александрии.
В будущем матче букмекеры отдают предпочтение "северянам". Так, компания Parimatch предлагает на победу Десны коэффициент 1,70.
Ничейный результат оценен в 4,70, а то, что итоговые три очка завоюет команда Шарана предлагается коэффициент 4,70.
Матч Десна — Александрия состоится 16-го июля в Чернигове. Начало встречи запланировано на 19:00.