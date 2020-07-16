Украина

Аргентинский специалист работал в системе "горняков" с июля 2017 года.

Шахтер на своем официальном сайте объявил об уходе Хорхе Раффо с должности директора академии клуба.

Аргентинский специалист занимал этот пост с июля 2017 года. С того момента команды академии Шахтера семь раз становились триумфаторами Детско-юношеской футбольной лиги Украины, а донецкая команда U-21 единожды побеждала в молодежном первенстве.

"Горняки" пожелали Раффо успехов в дальнейшей деятельности. Будущее место работы аргентинца не сообщается.

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