Аргентинский специалист работал в системе "горняков" с июля 2017 года.
Хорхе Раффо, ФК Шахтер Донецк
16 июля 2020, 13:23
Шахтер на своем официальном сайте объявил об уходе Хорхе Раффо с должности директора академии клуба.
Аргентинский специалист занимал этот пост с июля 2017 года. С того момента команды академии Шахтера семь раз становились триумфаторами Детско-юношеской футбольной лиги Украины, а донецкая команда U-21 единожды побеждала в молодежном первенстве.
"Горняки" пожелали Раффо успехов в дальнейшей деятельности. Будущее место работы аргентинца не сообщается.
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