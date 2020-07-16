Проигрывая от начала второго тайма, коллектив Бабича сумел продемонстрировать характер, играя большую часть времени в численном меньшинстве (2:1).
Ворскла — Мариуполь, фото ФК Ворскла Полтава
16 июля 2020, 18:54
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Ворскла — Мариуполь 1:2
Голы: Павлюк, 46 — Чурко, 56 (пен.), Кирюханцев, 85
Ворскла: Ткаченко — Дмитрук, Дубко (Чуев, 90+3), Павлюк, Мельничук — Якубу (Семилет, 46), Челядин, Гаджук (Посевкин, 88), Козыренко — Кравчук, Власов (Белый, 89).
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко (Дава, 23), Муравский, Быков (Кирюханцев, 78) — Кащук (Чурко, 46), Федорчук, Игнатенко, Корниенко (Топалов, 57) — Мишнев — Кулаков.
Предупреждения: Челядин — Игнатенко, Кулаков, Мишнев, Быков
На 51-й минуте был удален Даниил Игнатенко (Мариуполь) (второе предупреждение).
На 90+1-й минуте был удален Артем Челядин (Ворскла) (второе предупреждение).