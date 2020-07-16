Украина

Дончане пропустили первыми, но сумели добыть волевую победу.

Матч против Львова начался кошмарно для Олимпика: пропущенным голом от Ренана на четвертой минуте. Однако команда Игоря Климовского сумела выйти вперед еще к 26-й минуте благодаря голам Максима Дегтярева и Захеди Шахаба.

На 40-й минуте случился важнейший момент матча, когда Недоля из Львова получил красную карточку. После этого еще в первом тайме Дегтярев забил свой второй гол, сделав счет 3:1.

Уже в концовке поединка Захеди Шахаб забил еще дважды, оформив таким образом свой первый хет-трик в футболке Олимпика.

Львов – Олимпик 1:5

Голы: Ренан, 4 – Дегтярев, 16, 43, Шахаб, 26, 80, 90.

Львов: Пеньков – Клименчук, Борзенко, Братков, Люлька (Филипе, 64) – Татарков, Богунов, Недоля, Бопесу (Приймак, 46) – Яковелли (Ныч, 82)– Ренан (Велвес, 82).

Олимпик: Альими – Кравченко (Ксенз, 62), Гришко, Зотько, Лебеденко – Романовский (Балашов, 61), Кравчук (Вербный, 77), Завийский, Снурницын (Гошкодеря, 46) – Шахаб, Дегтярев (Лукьянчук, 80).