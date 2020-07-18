Украина

Хавбек рассказал о задачах днепрян в УПЛ.

Полузащитник Днепра-1 Игорь Когут прокомментировал выступления команда, а также поделился личными планами.

"У нас конечно и футболисты хорошие, и инфраструктура неплохая, но все упирается в финансы. Если будет хорошее финансирование, то все будет хорошо. С нынешним составом и вливаниями, мы вряд ли сможем составить конкуренцию грандам. Чтобы конкурировать с Шахтером нужны трансферы высококлассных игроков.

Есть, конечно, мысли о Европе, рассматриваю варианты. Я всегда, в принципе, говорил, что хочу играть всю свою карьеру в Днепре. Но если предложение, которое устроит и меня, и клуб, то почему бы и нет. Я готов к новым вызовам.

Сначала тренерский штаб ставил задачу закрепиться в Премьер-лиге. Здорово, конечно, что мы претендуем на путевку в еврокубки, но если у нас не получится, то трагедии никакой не будет. Этот сезон изначально был больше для адаптации на самом высоком уровне.

Все главные мысли сейчас у нас об игре с Ворсклой, хотя, конечно, мы держим матч плей-офф в уме", – приводит слова Когута официальный сайт клуба.

В этом сезоне Когут провел 26 поединков в футболке днепрян, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.