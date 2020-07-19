Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка 32-го тура чемпионата Украины.
Днепр-1 — Ворскла, фото СК Днепр-1
19 июля 2020, 10:23
СК Днепр-1 встретиться с Ворсклой в рамках 32-го тура украинской Премьер-лиги. Для команд результат этого матча не будет нести никакой турнирной мотивации, однако у полтавского клуба будет возможность опередить донецкий Олимпик в таблице и занять девятое место в случае победы.
Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Днепр-1 — Ворскла, которая начнется в 17:00 по киевскому времени:
Кроме того, следить за событиями матча Днепр-1 — Ворскла вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Также советуем вам ознакомиться к анонсом и прогнозом на данный поединок.