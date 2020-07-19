Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 32 тура УПЛ между ковалевским Колосом и киевским Динамо.

Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов вернулся в стартовый состав своей команды на матч против Колоса. Он составит пару Артёму Шабанову в центре обороны. Кроме того, в заявке на поединок не оказалось капитана киевлян Сергея Сидорчука, поэтому его место в опорной зоне займет Мохаммед Кадири.

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец — Задоя, Богданов — Костышин, Морозко, Антюх — Лысенко

Запасные: Кучеренко, Парамонов, Ефремов, Милько, Ориховский, Сорокин, Вильхамссон, Кожушко, Бондаренко

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев — Кадири, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Русин

Запасные: Бойко, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Забарный, Каргбо, Сирота, Бенито, Дуэлунд

Матч Колос — Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.