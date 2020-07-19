Украина

Коллектив Александра Бабича на тяжелом газоне "Украины" сумел отметиться двумя голами, и размялся перед плей-офф с Александрией (2:0).

Подошел к концу сезон-2019/20 Украинской Премьер-лиги для команд из нижней подгруппы. В последнем, тридцать втором по счету, туре национального первенства коллективам-участникам оставалось лишь немного подрихтовать конечный вид турнирной таблицы, без существенного влияния на положение клубов в ней. Точно можно сказать, что от игры на поле львовского стадиона "Украина", куда только лишь недавно добрался послекарантинный футбол, между местным ПФК Львов и Мариуполем, ничего не зависело для итоговой позиции коллективов Георгия Цецадзе и Александра Бабича.

Оставшиеся по ходу подошедшего к концу розыгрыша последним представителям своего города, "золотые львы" не так уж и далеко сумели оторваться от Карпат в нижней шестерке команд. ПФК Львов стал единственным коллективом из своей подгруппы, который сумел сыграть против "зелено-белых" все запланированные календарем матчи, однако этот особый статус лишил их возможности разжиться очками "из воздуха" при подведении конечных итогов турнира. Покинуть предпоследнюю строчку таблицы подопечные Цецадзе шансов не имели.

Мариуполь мог бы завершать сезон в напряженной борьбе за лидерскую позицию с днепровским Днепром-1, если бы не растерял необходимые очки в ничейных играх против полтавской Ворсклы (1:1) и донецкого Олимпика (2:2) в послекарантинный период. В итоге, полуфиналисту Кубка Украины пришлось довольствоваться лишь местом в плей-офф борьбы за право принять участие в квалификации к групповому этапу Лиги Европы УЕФА, где уже был известен будущий соперник команды Бабича — Александрия.

Еще не успел раздаться стартовый свисток отечного поединка, а во Львове уже начался дождь, который по ходу первого тайма серьезно подпортил ощущения от контроля мяча для игроков. Газон "Украины" приобрел неожиданный отскок, отчего вратарям по обе стороны поля было затруднительно выполнять свои прямые обязанности. По одной голевой ошибке один лишь только мокрый мяч мог обеспечить Сарнавскому и Поспелову пропущенный гол, но футболисты вовремя успевали среагировать на неожиданности.

Все тот же переувлажненный газон стал соавтором первого гола Мариуполя. Сабино не сумел попасть по отскочившему к нему мячу после подачи штрафного с правого фланга, после чего Чех расстрелял ворота ударом в падении от левого угла вратарской. С минимальным перевесом гости так и ушли на перерыв, ведь соперники, по большому счету, так и не угрожали воротам дебютировавшего в этой встрече за Мариуполь Поспелова.

Оставшиеся 45 минут львовяне старались отыграться, но совершать решительное движение в этом направлении начали только после выхода на замену Филипе. Бразилец сразу нагрузил вратаря соперников работой, но его команда к тому моменту уже уступала в счете с двойным отставанием. Чурко хотел бы исполнять удар с пенальти в правую "девятку" в финале Кубка Украины, но был вынужден ограничиться лишь отчетной встрече. Фол в своей штрафной совершил Клименчук ранее в эпизоде, до точно удара Вячеслава. Все старания "золотых львов" были тщетными, равно как и серия замен от Цецадзе, которыми он, наверное, просто хотел проверить ближайший резерв на следующий сезон.

Как уже отмечалось ранее, ПФК Львов стал единственной командой из нижней шестерки, которая сумела провести все свои игры в этом сезоне. Однако путь коллектива Георгия Цецадзе в этом футбольном году подошел к концу. В то же время, Мариуполь ожидает борьба за Лигу Европы, первый шаг к которой коллективу Бабича предстоит сделать меньше, чем через неделю, в гостевой игре против Александрии.



ПФК Львов — Мариуполь 0:2

Голы: Чех, 32, Чурко, 59 (пен.)



ПФК Львов: Сарнавский — Люлька (Братков, 75), Борзенко, Клименчук, Комарец (Вичижанин, 79) — Джонатан (Филипе, 61), Сабино — Шина, Богунов (Ныч, 75), Татарков — Ренан (Яковелли, 61).



Мариуполь: Поспелов — Тищенко, Сагуткин (Муравский, 73), Яворский, Корниенко — Чех — Кащук, Федорчук (Петерман, 73), Топалов (Байдал, 60), Чурко (Путря, 60) — Кулаков (Дудик, 79).



Предупреждения: Комарец, Сабино — Кулаков.