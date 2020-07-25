Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок полуфинала плей-офф борьбы за место в квалификации Лиги Европы от Украины между Колосом из с. Ковалевка и днепровским Днепр-1.

Год назад эти две команды было не разнять в борьбе за наилучшее место под солнцем в Первой лиге, а сейчас они всерьез претендуют стать очередным представителем Украины в еврокубках на следующий сезон. Колосу и Днепру-1 предстоит сыграть один единственный матч на поле столичного НСК "Олимпийский", после которого сильнейшая сторона отправится на подготовку к финальной битве с победителем пары Александрия — Мариуполь. А проигравший просто уйдет в отпуск на несколько дней раньше.

Руслан Костышин на эту игру решил оставить своего сына, Дениса, на скамейке запасных, отправив Евгения Смирного в линию полузащиты. Также, на левом фланге обороны выступит Емец, а Ориховский отправится в пару к Задое, с которым составит опорный редут своей команды.

От Дмитрия Михайленко видим несколько изменений в центре поля, по сравнению с игрой против Ворсклы (3:0). Хобленко и Коркишко составят фланги полузащиты, в то время как Сергей Булеца вновь остался на скамейке запасных. Кроме того, опорную зону за собой закрепил Вакулко, а в воротах сыграет Клищук.

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Гавриш, Емец — Задоя, Ориховский — Антюх, Смирный, Морозко — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Парамонов, Ефремов, Черноморец, Петров, Костышин, Вильхамссон, Кожушко, Бондаренко.

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Вакулко — Хобленко, Ди Франко, Когут, Коркишко — Супряга.

Запасные: Юрчук, Полевой, Лопыренок, Батагов, Кравченко, Чичиков, Булеца, Ярмолюк, Тейлор.

Матч Колос — Днепр-1 начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.