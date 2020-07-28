Украина

Болельщиков "бело-синих" не впечатлило, что румынский специалист возложил цветы к памятнику легенды Динамо.

На прошлой неделе Мирча Луческу возглавил Динамо. Это привело к ярости ультрас Динамо, которые категорически не согласны с этим решением.

Сегодня, 28 июля, 74-летний возложил букет цветов к памятнику Валерию Лобановскому, однако это тоже не особо впечатлило болельщиков.

Ультрас Динамо протестуют перед стадионом и призывают Игоря Суркиса уйти из Динамо, как и Мирчу Луческу.

Отметим, что Луческу прибыл на матч Динамо U-19 против Денгоффа. Встреча началась в 18:00.

Напомним, что вчера появилась информация об уходе Луческу с поста главного тренера Динамо, однако потом появилось опровержение.