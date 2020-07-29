Гол Дениса Антюха в первом экстра-тайме принес Колосу путевку в Лигу Европы.
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29 июля 2020, 22:00
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Колос - Мариуполь 1:0
Гол: Антюх, 95
Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Гавриш (Петров, 57), Емец — Задоя (Д. Костышин, 100), Ориховский (Милько, 74) — Антюх, Смирный, Морозко — Бондаренко (Лысенко, 75)
Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский (Сагуткин, 87), Тищенко — Полегенько, Федорчук (Кащук, 99), Игнатенко (Чех, 87), Корниенко — Чурко (Топалов, 72), Мишнев — Фомин (Кулаков, 99)
Предупреждения: Задоя, Бондаренко, Смирный, Д. Костышин — Мишнев, Тищенко, Чоботенко, Игнатенко, Чех