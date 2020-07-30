Украина

Функционер ответил на критику в сторону тренера.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал критику в сторону главного тренера команды Мирчи Луческу за его высказывания в адрес киевлян, будучи менеджером Шахтера.

"Луческу первым делом хочет познакомиться с нашими игроками. Если нужны будут усиления, будем реагировать. Трансферную политику пока не обсуждали".

"Пересмотрев всю прессу за 13 лет, Луческу никогда не сказал ни одного плохого слова в адрес клуба или в адрес болельщиков Динамо. Да, были слова в адрес Федерации. Но поймите, тренер всегда отстаивает интересы своей команды, думаете он будет молчать сейчас, когда нас судят лишь определенные судьи?".

"Вопрос денег стоял на последнем месте. Бонусы есть за Лигу чемпионов", — сказал Суркис на пресс-конференции.

Ранее президент "бело-синих" объяснил, почему решил пригласить румынского тренера в команду.