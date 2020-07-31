Украина

Скорее всего, в луганском клубе произойдет смена тренера.

В четверг, 30 июля, Александр Бабич покинул пост главного тренера Мариуполя. С большой долей вероятности украинский специалист продолжит карьеру в Заре, если Виктор Скрипник покинет луганчан.

"Заря обратила внимание на меня. Заря – это клуб не чужой мне, я сам с Луганской области. Когда все было нормально в Украине, часто ездил в Луганск, часто был дома. Переживал, смотрел дома. Если играет Заря – болели за Зарю".

"Если клуб отпускает игроков, то есть дальнейший план развития. Заря будет ставить перед собой большие задачи, и на место ушедших прийдут квалифицированные футболисты. Для меня Заря всегда была третьей силой. Команда показывает хороший футбол, хорошую игру и как раз на фоне этой команды нужно было себя проверить".

"Есть ли страх возглавить Зарю? Страха никакого нет, если это произойдет, то я готов. Я вырос за это время, я на некоторые вещи стал смотреть по-другому. Где-то подход к команде у нас похож со Скрипником, и я это знаю со слов футболистов", — сказал Александр Бабич в эфире программы Футбольный формат на Экспрессо ТВ.

Напомним, что исходя из слухов, Виктор Скрипник может возглавить Днепр-1.