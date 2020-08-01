Полузащитник Шахтера перенес операцию.
Владислав Вакула, ФК Шахтер
01 августа 2020, 15:58
Хавбека Шахтера Владислава Вакулу прооперировали, сообщил официальный сайт "горняков".
Полузащитник перенес операцию на плече, поскольку ранее у него диагностировали нестабильность плечевого сустава. Для восстановления Владиславу понадобится три-четыре месяца.
Вакула стал футболистом Шахтера прошлым летом, но первую часть сезона провел в аренде в Мариуполе, за который играл перед этим. Летом он дебютировал за "горняков", сыграв в итоге в двух матчах Премьер-лиги.
Шахтер продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга. В первом поединке "горняки" на выезде победили 2:1.
Матч Шахтер – Вольфсбург состоится в среду, 5 августа. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.