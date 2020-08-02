Украина

Игрок Динамо высказался о предсезонной подготовке по руководством нового тренера.

Динамо проводит предсезонный сбор на клубной базе в Конча-Заспе, а команда начинает адаптироваться к тренировочному процессу под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. Полузащитник киевлян Мохаммед Кадири поделился первыми впечатлениями от работы с румынским специалистом.

"Мы все находимся в отличном настроении, рады вернуться к тренировкам. Предсезонная подготовка — важный этап, хоть и сложный. Мы тяжело работаем, чтобы провести сезон на высоком уровне".

"Мирча Луческу — профессионал своего дела. Его очень уважают в команде. Сейчас мы много работаем над тактикой — как обороняться, играть компактно, выходить из обороны в атаку. Те вещи, которые необходимы в футболе. Это то, что нам надо. Он учит нас многому, тому, чем мы должны владеть и уметь".

"Приход нового главного тренера — большая мотивация. У всех горят глаза на тренировке. Каждый сейчас борется за свое игровое время и место в стартовом составе. Все стараются и работают на максимуме".

"После первой тренировки не чувствовал своих ног, мы много бегали. Но это нормально после отпуска. Сегодня провели две тренировки — утренню и вечернюю. Завтра будем заниматься по такому же графику. Входим в рабочий ритм и тренировочный процесс", — приводит слова Кадири официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее появилась информация о размерах заработной платы Мирчи Луческу в киевском Динамо, а также стали известны различные бонусы, предусмотренные контрактом опытного специалиста в случае успешных выступлений "бело-синих".