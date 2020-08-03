Экс-наставник Черноморца будет тренировать азовцев.
Остап Маркевич (справа), ФК Мариуполь
03 августа 2020, 11:24
Мариуполь определился с новым главным тренером – им стал Остап Маркевич. 42-летний специалист заключил соглашение на один сезон, сообщил официальный сайт команды.
Сегодня, 3 августа, Остап был представлен футболистам на клубной базе первым вице-президентом Андреем Саниным.
В 2016-2019 годах тренировал Вильяреал U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании.
С июня по октябрь 2019 года работал главным тренером Агробизнеса (Хмельницкая область). Позже возглавил одесский Черноморец.