Украина

Защитник связал себя с "горняками" на три ближайших сезона.

Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов подписал новый контракт с клубом, сообщил официальный сайт "горняков". Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Кривцов стал игроком Шахтера в мае 2010 года. За это время он наиграл 179 матчей за клуб, забив 12 голов.

Вместе с "горняками" Сергей выиграл 21 трофей: восемь чемпионатов Украины, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В нынешнем сезоне у Кривцова есть шанс пополнить этот список Лигой Европы. В ответном матче 1/8 финала "горняки" сыграют дома с Вольфсбургом. В первой игре они победили 2:1.

Матч Шахтер – Вольфсбург состоится в среду, 5 августа. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.