Украина

Иван Пешич прибыл в расположение полтавского клуба.

Бывший полузащитник карагандинского Шахтера и бухарестского Динамо Иван Пешич может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает казахстанское издание KazFootball.kz.

По информации источника, 28-летний хорват прибыл в расположение Ворсклы, где попытается доказать свой класс тренерскому штабу Юрия Максимова. На данный момент Пешич является свободным агентом.

Отметим, что потенциальный новичок полтавчан последние два года выступал в Казахстане, где защищал цвета Шахтера из Караганды и Кайсара.

За "горняков" Иван Пешич сыграл 33 матча, в которых забил 8 мячей. В футболке Кайсара он провел два матча, один из которых был анулирован. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 675 тысяч евро.