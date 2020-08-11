Украина

Румынский специалист определился со стартовым составом на товарищеский поединок.

Команды украинской Премьер-лиги продолжают готовиться к следующему сезону, набирая форму путем проведения товарищеских поединков.

Динамо противостоит встреча против Десны, а главный тренер киевлян Мирча Луческу определился со стартовым составом на данный матч.

Интересно, что румынский специалист решил поставить правого защитника Томаша Кендзеру в центр обороны.

Вашему вниманию стартовый состав Динамо на контрольный поединок против Десны:

Вратарь: Бущан

Защита: Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик

Полузащита: Сидорчук, Буяльский, Леднев, Цитаишвили, Булеца

Нападающий: Супряга

Напомним, матч Динамо Киев — Десна состоится сегодня в 18:00 по киевскому времени.