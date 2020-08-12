Украина

Защитник лугначан дал комментарий после матча против Днепра-1.

Заря уступила Днепру-1 в результативном товарищеском поединке. Денис Фаворов считает, что луганчане играли неплохо, а также рассказал адаптации в новой команде.

"Активно начали атаковать, старались держать темп, прессинговать, правда, по такой жаре сложно было продемонстрировать что-то сверхъестественное. Скажем так, что-то получилось. что-то нет. На тренировке все разберём, тренеры расскажут про ошибки и в будущем будем эти ошибки устранять.