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В интервью Кириллу Круторогову завершивший карьеру Кирилл Ковальчук рассказал о лучшем Черноморце в истории, долгах Металлиста, жизни в Казахстане и любимой Одессе.

Первый и единственный мой тезка в истории сборной Украины был лидером прекрасного Черноморца Романа Григорчука, с которым пошумел в Лиге Европы. Последние три года он провел в Казахстане, а в феврале как-то негромко, через соцсети, заявил об окончании игровой карьеры в 33 года.

Откликнувшись на призыв заниматься внутренним туризмом, в отпуск я поехал в Одессу. Там познакомился с Кириллом лично и, во многом благодаря ему, понял, что отдых в Украине может быть атмосферным и ярким, а воспоминания – теплыми и приятными. Знаменитый полузащитник Черноморца в отличной форме, он по-прежнему похож на Тома Круза, весел, бодр, гостеприимен и искренен. Совсем недавно открыл собственный ресторан "Море" в живописном районе Одессы, куда вложил душу. Там мы и встретились.

- Кирилл, давайте начнём с недалекого прошлого, в феврале вы опубликовали в Инстаграм пост, в котором сообщили, что после долгих размышлений приняли решение завершить игровую карьеру. Что побудило вас к такому решению?

- Мне предлагали контракт еще на два года в Ордабасы. И, в принципе, были постоянные звонки от агентов. Но для себя я принял решение еще в ноябре. Понимал, что уже устал путешествовать. 5000 километров от дома – это много. Да, мне все нравилось в Казахстане, хороший город, хорошая команда, хорошие болельщики. По условиям все устраивало. Но тяжело давалось перемещение между городами. Все же я жил не один, а с семьей.

- А в Украине не было вариантов?

- На тот момент серьезных предложений не было. Чтобы устраивало по финансовой части. А для того, чтобы обеспечивать семью, мне нужен определенный минимум. Я привык к нормальным условиям, чтобы можно было снять хорошую большую квартиру, перегнать машины, для этого нужна достойная зарплата. Просто так играть не хотелось. Плюс в Одессе было много проектов, которые нужно было или закончить, или начать. Решил, что хватит уже кататься, и поэтому пора заканчивать карьеру.

- Визуально сейчас вы в отличной физической форме, за эти несколько месяцев не было мыслей вернуться в футбол?

- Нет, абсолютно. Сейчас я бегаю, занимаюсь спортом, без мяча, но у меня тот же вес, форма сохранилась. Я мог бы сейчас спокойно вернуться и продолжить, в этом не сомневаюсь. Я по тестам во всех командах был на первых местах. И даже последний год в Ордабасы я пробегал все тесты среди лучших. В физическом плане, думаю, спокойно мог бы поиграть еще года три-четыре. Здоровья хватает, я не пью и не курю.

- Последние три года карьеры вы провели в Казахстане в команде Ордабасы. Расскажите, что из себя представляет тамошний футбол? Большая страна, долгие выезды. Говорят, некоторые команды жили от поезда к поезду…

- Ордабасы – серьезный клуб, мы добирались на самолетах, в основном, чартерами. Это 90% выездов. Если близкие города, вроде Тараза, то это 200 километров на автобусе. Но, да, большие расстояния – это тяжело. Даже на самолете, бывало, летели четыре часа в одну сторону. Но, скрывать не буду, инфраструктура в Казахстане плохая. Эта страна заслуживает более качественные поля, лучшие условия для болельщиков, прежде всего. Болельщики у Ордабасы очень хорошие, на стадион их приходило много, особенно когда команда хорошо выступала. А мы постоянно боролись за первую тройку и три года подряд попадали в квалификацию Лиги Европы, взяли две "бронзы". В общем, выполняли задачу. Да, Астана и Кайрат по инфраструктуре более мощные клубы. Поэтому они, в основном, между собой ведут борьбу за первое место. Мы попытались навязать им конкуренцию, последний год могли занять и первое, и второе, и четвертое место, а заняли третье. Хотя четыре команды шли очко в очко и менялись между собой до последнего тура.

- Как обстояли дела с посещаемостью?

- У нас посещаемость, в принципе, нормальная была. В среднем на матчи Премьер-лиги собирали по 7-8 тысяч. Бывали матчи, когда и по 25-30 тысяч приходило. В Лиге Европы, в частности, был биток.

- Этот период в Казахстане получился у вас самым результативным – 5 голов и 2 ассиста в 81 матче. Вы там играли в каком-то новом для себя амплуа, что получили больше возможности атаковать?

- Да, особенно в первый сезон, когда я пришел, меня ставили больше на атаку. Если в Украине я играл более оборонительного опорного, то там начал играть вперед. Потом сменился тренер и он снова опустил меня ниже, в оборонительную зону.

- Расскажите о местной культуре, как-то прониклись ей, что-то особенное отметили?

- В Казахстане много людей хороших, воспитанных, такие люди абсолютные семьянины. Они очень чтят своих родителей, чего у нас, в Украине, к сожалению, меньше. У нас люди выросли, уехали от родителей и все. А у них родители – это главные люди на всю жизнь. Могут жить в одном доме с братьями, сестрами, родителями. Речь и о спортсменах, которые неплохо зарабатывают и могут себе позволить отдельное жилье. С другой стороны, много и некультурных людей. Могут не пропускать на дорогах, причем, специально создавать помеху, могут без причины нахамить в самолете. Есть проблемы с уважением друг друга. И они сами это не скрывают. Но в Казахстане меня всегда поддерживали, с первого дня меня полюбили. За это спасибо большое болельщикам!

- Расставались с клубом в нормальных отношениях?

- Руководству также спасибо большое, что ценили меня все годы. Единственный нюанс, клуб остался мне должен премии за два года. Но пообещали выплатить. Думаю, до ФИФА разбирательство не дойдет. Знаю, что сейчас начались выплаты, надеюсь, и обо мне не забудут. Мы много прошли вместе, бывало всякое. Случались задержки и по восемь-девять месяцев, но все работали молча и знали, что клуб в конце года рассчитается. Обычно под Новый год всегда рассчитывались перед нами по всем долгам.

- Какую форму собственности имеют местные клубы?

- Все клубы Казахстана, кроме Кайрата, принадлежат государству.

- Бешбармак, кумыс, блюда из конины – все это вкусно? Или цаца, биточки из тюльки, икра из баклажан и бычки вкуснее?

- Кухня неплохая, мне нравилась. У меня нет проблем с весом, я много бегаю, поэтому мог себе позволить кушать все. Всегда знал, что если на тренировке хорошо поработаю, то могу быть спокоен за вес. Но это все действительно вкусно. У них есть традиции, когда собирается команда, заказываются блюда именно местной кухни.

-Что из себя представляет город Шымкент? По количеству населения он приблизительно равен Одессе, но в плане мест для времяпрепровождения и развлечений наверняка отличается?

- Хороший город, третья столица СНГ, культурная столица Казахстана. Как и Одесса, миллионник, развитый город, есть Rixos, чего нет в Одессе (улыбается). Хорошие рестораны, отели, новострои – есть все, что нужно. Можешь выбрать и пятикомнатную квартиру в современном комплексе, и хороший дом с бассейном. Есть красивые отели в пригороде, на природе, где рядом ходят олени.

- Давайте теперь об Одессе. Когда вы стали игроком Черноморца, сказали, что с детства мечтали играть за них. Учитывая, что вы родом из Одесской области, наверняка это было сказано не для красного словца?!

- Нет, конечно, я до сих пор могу сказать, что, если бы у меня была вторая жизнь, я бы всю карьеру провел в Одессе! Когда в 2014 году начала разваливаться команда, я был согласен на любые условия, чтобы остаться. Я был согласен на понижение зарплаты в два-три раза. У меня был очень хороший контракт, наверное, лучший в команде на тот момент, но я был готов существенно уменьшить условия, только чтобы остаться. Я понимал, что нет никакого смысла уезжать из дома, где тебя любят, где такой стадион, где на каждой игре твои родители, жена, дети. Как отсюда можно уехать?! Здесь шикарная база, у меня прекрасный дом. Тот момент, когда ты каждый день просыпаешься и говоришь себе: неужели это со мной? Тебя любят и ценят в этом городе. Это дорогого стоило! У меня до сих пор половина посетителей ресторана, которые сейчас здесь, они меня знают. Подходят, вспоминают то время, общаются. В общем, я был готов на все, чтобы остаться!

- Почему не остались?

- Клуб принял такое решение – отпустить абсолютно всех, разбежались все. Осталось, быть может, два-три ветерана – Кутас, Диденко…

- Произнесу одно слово, без вопроса: "Металлист"…

- Да, с Металлистом получилась обидная история. Но я договаривался с ними еще до Нового года, когда в команде еще были Хавьер, Соуза, Жажа, Эдмар, Красноперов, Кобин – сильная команда. Да и первое время все контрактные обязательства выполнялись. Но потом пошли задержки и восемь месяцев без зарплаты.

- Когда вы подписывали контракт с Металлистом, вы думали что идёте в тот же клуб по уровню, который был при Ярославском и Маркевиче или понимали, что Металлист, что был ранее и тот, в который вы переходили, как говорят в Одессе, две большие разницы?

- Нет, мне сказали, что хоть бюджет и будет уменьшен, но на эти деньги клуб в Украине спокойно сможет выполнять все обязанности перед игроками, сохранится состав, который смело будет бороться за тройку. В принципе, это было по силам. Мне говорили, что и тренер будет очень сильный, не буду называть фамилию. Когда переходил, я думал, что так все и будет. Но получилось все не так, как говорилось.

- Жалеете?

- Приоритетом было остаться в Украине, хотя были предложения разные, даже из Германии, из Турции. На тот момент я был игроком сборной. Но я хотел остаться в Украине. За те четыре года, что я провел в Одессе, мне очень все нравилось, я знал, что Металлист – это бренд. Думаю, никто не верил, что такое возможно.

- У вас сохранились финансовые претензии к Металлисту?

- Да! Большая сумма, 400 тысяч долларов. Сейчас сужусь с ними. Я выиграл последний суд. Их обязали выплатить мне 8 миллионов гривен. Но, если честно, невелика вероятность, что я их когда-нибудь получу.

- Говорят, что для того, чтобы клуб Металлист мог быть возрождён в той форме и с тем названием, которое было раньше, потенциально новым собственникам нужно погасить задолженность перед игроками, вы также есть в этом списке?

- Да.

- С вами связывались по этому вопросу?

- Нет и, думаю, это вряд ли случится. Я не знаю, кто должен так любить клуб, чтобы погасить все долги. Конечно, мы готовы идти на уступки. Как бы я ни жалел, что перешел в Металлист, но Металлист я люблю. Этот клуб, этот бренд не виноват в том, что так произошло. Когда я получил от них предложение, я был счастлив. Какой город, какой клуб, какие болельщики! Мы шли на шестом-седьмом месте, но стадион был полон. И тоже ни разу не услышал от болельщиков упреков, только поддержку, она была сумасшедшей. Но клуб убили.

- Три года в "Черноморце" можно считать лучшим периодом вашей карьеры?

- Да, однозначно лучший! Мы играли в Лиге Европы, меня вызывали в сборную. Конечно, жалею, что в сборную вызвали немного поздно. Если бы на год раньше, когда мы играли с ПСВ, тогда я был чуть моложе, находился на пике, и психологически, и физически. Но любой футболист мечтает играть за сборную. Я провел четыре игры. Такие эмоции как в сборной, наверное, я не испытывал нигде. Я обычно не сильно нервничаю перед играми или в играх, но так как переживал – запомню на всю жизнь. Когда должен был выйти впервые в основе, наверное, вообще в жизни никогда так не переживал, даже когда дебютировал в профессиональном футболе. А после уже не было никакого мандража. Считаю, что выглядел достойно.

- Роман Григорчук — лучший тренер в вашей карьере?

- Да, однозначно, смело могу так сказать!

- Расскажите о нем, за счёт чего ему удалось сделать Черноморец таким сильным и качественным? Только ли его достижение, что команда играла в классный футбол и выглядела максимально амбициозной или же этому сопутствовал кадровый потенциал команды?

- Дело в том, что он работает за двоих, за троих. Он видит футбол на два-три года вперед. Он тогда говорил о таких вещах, которые реально только через несколько лет появились в футболе.

- В плане чего?

- В плане тактики, в плане игровых качеств. К чему нужно стремиться в каждой позиции. Что футбол будет перестраиваться. Какие команды будут выигрывать. К примеру, тогда уже были команды, которые играли в пять защитников, и он уже тогда говорил, что существует минимальный процент команд, которые по такой тактике будут добиваться серьезных результатов. Потом смотрим, действительно, в каждом чемпионате есть команды, играющие по такой тактике, но результатов нет ни у кого. А еще он учил вратарей. Я, когда услышал первый раз, был в шоке. К примеру, часто, когда вратарям бьют с близкого расстояния с угла, они складываются, пытаясь отбить руками, и часто пропускают. А он говорит: "Зачем вы складываетесь, если можно пытаться отбить ногами?". Дима Безотосный начал отбивать ногами. Я наблюдал за этим, это была фантастика.

- Пересекались ли с ним во время общего периода в Казахстане?

- Да, часто играли друг против друга. Созванивались месяца полтора назад. Надо будет его пригласить в ресторан.

- Как считаете, мы ещё услышим о новых тренерских успехах Романа Иосифовича?

- Ну конечно! Я считаю, что любой клуб, который его пригласит, не прогадает. Он может бороться за любые места. Каждый тренер под свои задачи, но Григорчук – топ.

- Динамо Загреб, Лудогорец, ПСВ Эйндховен, Лион – какие матчи той еврокубковой кампании для вас самые памятные?

- ПСВ, наверное, когда мы победили на выезде. Но так как было тяжело с Динамо Загреб, наверное, не было тяжело ни с одной командой. Но мы у них выиграли дважды.

- Уже в плей-офф с Лионом вы сыграли вничью дома 0:0, а на выезде минимально проиграли 0:1, как считаете, могла ли та игра сложиться лучше, можно ли было избежать поражения и выйти в следующий раунд?

- Лион мы должны были проходить! Обязаны были побеждать их дома, имели шансы победить на выезде. Мы в обоих матчах выглядели лучше. Но во Франции судья сыграл за них.

- В том Лионе играли Умтити, Толиссо, Ляказетт – это самые сильные футболисты, которым вам приходилось противостоять в карьере?

- Нет. Я играл против Роберто Карлоса! Играл против Депая, Данни. В каждом клубе свои сильные футболисты. Да если взять один Шахтер – я играл против Дугласа Косты, Срны… Соуза в Металлисте, Тайсон, Марлос – ни капли не слабее. А, на мой взгляд, даже сильнее, вот честно. Такие легионеры, как в Шахтере – это топ-уровень, благодаря им команда и добивается таких результатов. При всем уважении к украинцам, а в Шахтере и Динамо сильные ребята, но бразильцы в Европе вытаскивают для "горняков" результаты.

- С кем-то обменивались футболками? Вообще имели такую привычку? Чьи футболки есть в вашей коллекции?

- Да, есть Депай. Есть Ян Коллер, Дуглас Коста, Тейшейра, Виллиан. Но кого бы ни назвал, когда люди слышат "Роберто Карлос", все говорят "вау!". Наверное, его футболка – самая ценная в коллекции.

- Кирилл Ковальчук сыграл четыре матча за сборную Украины. Два товарищеских и два в квалификации к Евро-2016, все в 2014 году. Во-первых, скажу от себя, что вы были первым и единственным игроком сборной по имени Кирилл, что априори делает меня вашим персональным фанатом. По составу, по именам это была очень сильная сборная Украины, возможно, лучшая в истории, согласны?

- (смеется) Спасибо. Да, это была очень сильная сборная – все тридцать человек. И возраст, и молодежь, все топ. Только на моей позиции – Степаненко, Сидорчук, Ротань, Рыбалка, но ничего, конкурировал. А вообще, мне кажется, что по составу сборная Украины всегда была сильной, просто сейчас молодежь хорошо вписалась, Малиновский, Зинченко они развязали руки, украсили команду. Мне было бы интересно посмотреть матч между той нашей сборной и нынешней. Но посмотрим на финальную часть. Потому что из группы квалификации вышла и та сборная.

- Можно ли считать, что ваш переход в Металлист и слабая, непримечательная игра команды повлияла на то, что вас перестали вызывать в сборную? Все же проявить себя в таких кризисных командах почти невозможно, да и вообще из таких команд в сборную, по сути, не вызывают.

- Да, да, потому что когда я был в Металлисте, я еще присутствовал в списке сборной, мне сказали, что меня вызывают, купили билет, но в последний момент, когда увидели, что команда идет на спад, хотя мы вничью сыграли с Шахтером, и я неплохо выглядел, видимо, решили: "Ну куда там его еще?!". И вместо меня вызвали Рыбалку. Хотя, на мой взгляд, он реально заслуживал этот вызов.

- Жалели ли когда-нибудь о переходе в Металлист? Получается, и играли бесплатно, и когда ваша карьера была на взлёте, вы оказались в команде, которая стремительно падала вниз?

- Да. Когда ты здесь лидер, все круто, все получается, а приходишь в другую команду, и на базе нет воды… Я в итоге почему и ушел из Металлиста – была зима, нужно было выезжать на сборы, ребята приехали на день раньше, а я собирался приезжать на следующий день. Звоню ребятам спросить, как дела? А они говорят: "Воды нет, стирки нет, еды нет, база холодная, не отапливается". Я все услышал, позвонил агенту и спросил: "Какой вариант есть, чтобы прямо сейчас собраться и уехать?". Мне сказали: "Есть Турция". Я на следующий день проснулся, мне прислали билеты, контракт, и я поехал туда.

- Но ведь там тоже был проблемный клуб?

- Да, там тоже не платили деньги. Но я выиграл через ФИФА, договорился с ними, они все выплатили, даже за полгода вперед получил деньги. Грубо говоря, я был там три месяца, а получил за год.

- Ещё пару слов о той сборной Михаила Фоменко. Мы уже пришли к выводу, что по кадровому потенциалу это была очень сильная команда, почему же, на ваш взгляд, она так громко провалилась на Евро-2016?

- Я смотрел каждую игру, и просто не мог понять, что происходит. Говорят, что это из-за того, что игроки Динамо и Шахтера были разделены, хотя я не могу утверждать. Я тогда уже не был внутри. Но это можно было понять из интервью отдельных ребят.

- Давайте о насущном. Чем сейчас занимается Кирилл Ковальчук?

- Сейчас занимаюсь рестораном.

- Как пришла такая идея?

- Я всегда хотел открыть ресторан. Много строил по городу и сдавал магазины в аренду, а сейчас решил заняться кое-чем иным. Я здесь рядом живу, тут очень красивое место. Я всегда через забор смотрел и думал: "Вот там надо построить самый лучший ресторан!". Мы достраиваем здесь два пляжа, плюс сам ресторан. С первого дня его люди полюбили. Здесь каждый вечер полная посадка, люди едут со всей Одессы, даже несмотря на пробки. У нас хорошая атмосфера. Но мы делаем ставку на еду, не экономим на продуктах, кушаем здесь сами, кормим детей. Все оценивают именно кухню.

- Ваше возвращение в футбол в какой-либо роли возможно?

- Конечно, хотелось бы года через два вернуться, а пока нужно немного отдохнуть.

- Тренер? Ассистент тренера? Функционер? Агент? Телеэксперт? К чему-то из этого лежит душа?

- Этого пока не знаю, но знаю, что у меня точно получится! Потому что я много работаю, а те, кто много работает, всего достигают по жизни, в любой сфере. Интереснее всего быть тренером, хотелось бы попробовать. Или спортивным директором, но это более скучно. Я уже здесь, в ресторане, спортивный директор. У меня более 150 подчиненных. У них побольше проблем, чем у всех футболистов вместе взятых. У всех кредиты, проблемы, кто-то заболел, кто-то не вышел, кто-то забил, каждый день просыпаешься и пытаешься целый день решать вопросы. То, что здесь построено, я каждый болтик пропустил через себя. Нужно во все вникать, иначе нет смысла браться. Ну или нужно быть олигархом.

- Довольны тем, к чему пришли в этом проекте?

- Да, но у нас еще много интересных планов. Они каждый день появляются. Я вижу картину, как это будет и к чему стоит стремиться. А все идет так, как я и ожидал.

- Какие планы и амбиции у Кирилла Ковальчука? Может быть, теперь открыть отель? Или пойти в политику?

- Нет, в политику точно нет, никогда! Не нужно спортсменам идти в политику, мы немного по-другому воспитывались. Политика – это неплохо, по сути, но не в том виде, в каком она у нас. Мы, спортсмены, привыкли зарабатывать честно, не привыкли воевать. А какие-то силы могут мешать заниматься своим делом. Я очень не люблю несправедливость, всегда удивляюсь: "Как же так, я же не украл?!". Хочу построить красивое место. А мне говорят: "Нужно там, там…". Мне этого не понять. Но я стараюсь решать все вопросы правильно, по закону и честно.

- Я правильно понимаю, что вы – фанат Одессы. Скажите в двух словах, почему?

- Я родом из этого региона, объездил здесь все. Где бы я ни находился, каждый отпуск обязательно приезжал к родителям, они живут в 20 километрах от Одессы, в пригороде, в Беляевке. Там, и в Одессе прошло детство, тут жили бабушки-дедушки, постоянно к ним ездили. Я могу себе позволить жить, где угодно, потому что у меня была хорошая карьера, я не могу жаловаться, но я выбрал именно этот город, потому что я его действительно люблю. Я хотел бы развивать его и делать только лучше. Не хотел бы много говорить, а именно делать. Если что-то строить, то строить самое красивое. Если что-то делать, то максимально качественно. Для людей, а не для себя, чтобы загородиться большим забором и там сидеть самому. Хочется, чтобы людям нравилось и было примером. Тогда будет и уважение, и все будет. И обязательно делать это честно.

- Назовите три места в городе, которые обязательно нужно посетить гостю Одессы?

- Вот сюда, в ресторан "Море", обязательно. Набережная "Ланжерон", однозначно. И, конечно, Приморский бульвар. Думаю, его все знают. Приезжайте в Одессу!