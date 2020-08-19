Украина

Наставник львовского клуба рассказал о ситуации в команде.

Главный тренер Руха Иван Федик оценил готовность команды к началу сезона в украинской Премьер-лиге.

"Считаю, что главную тренерскую работу в выполнении этой задачи сделал Леонид Станиславович Кучук. Также не нужно забывать, что команду к сезону готовил Юрий Михайлович Бакалов. Мы лишь довели все до логического завершения. Понимаем, что сейчас нужно очень серьезно готовиться к Премьер-лиге, ведь впереди очень серьезные игры.

За такое короткое время мы ничего кардинально не перестроим в команде, но настраиваемся очень серьезно перед ответственными поединками. Главная особенность подготовки к матчу с Ворсклой – немного больше времени на подготовку к игре, чем мы имели за последние два месяца.

На сегодня мы готовимся к новому сезону с теми игроками, которые выходили в УПЛ. Ни одного новичка в команде пока нет.

Первые матчи в Премьер-лиге покажут, насколько мы готовы к элитного дивизиона: и клуб, и тренеры, и игроки. Каждый матч – это своеобразный экзамен, к которому нужно готовиться отдельно. Главное задание – набирать максимум очков в каждом матче", – рассказал Федик в интервью официальному сайту клуба.

Рух стартует в новом сезоне УПЛ выездным матчем с Ворсклой, который запланирован на 23 августа.