Украина

30-летний украинец больше не является игроком луганского клуба.

Заря на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Белым.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Луганский клуб пожелал 30-летнему украинцу удачи в новом вызове.

Напомним, Максим Белый выступал за Зарю с января 2019 года. Прошлый сезон футболист провел в Рухе на правах аренды, где в рамках Первой лиги сыграл 10 поединков и результативными действиями не отметился.