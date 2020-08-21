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фото Шахтер
21 августа 2020, 18:20
Шахтер начнет новый розыгрыш чемпионата Украины поединком против Колоса. Луиш Каштру доверил место в старте Бондарю и Трубину.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес
Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Соломон, Коноплянка, Тете, Майкон, Фернандо, Коваленко
Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Максименко, Емец — Задоя, Смирный, Ориховский — Антюх, Бондренко, Морозко
Запасные: Яшков, Кравченко, Новак, Милько, Богданов, Костышин, Ильин, Лысенко, Данфа
Матч Шахтер — Колос начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.