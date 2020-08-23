Украина

Хавбек Ингульца стал первым легионером, сыгравшим за шесть разных команд в первенстве Украины.

Ингулец в своем первом в истории матче в рамках украинской Премьер-лиги разошелся миром с Днепром-1 (1:1).

Интересно, что в этом поединке полузащитник петровской команды Младен Бартулович установил уникальное достижение, выйдя на замену на 68-й минуте.

33-летний хорват стал первым легионером, который сыграл в высшем дивизионе Украины за шесть разных клубов. Помимо Ингульца, Бартулович защищал цвета Днепра, Кривбасса, Арсенала, Карпат и Ворсклы.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — СК Днепр-1 вы можете на Football.ua.