Украина

Глава комитета арбитров УАФ оценил работу судьи в поединке первого тура УПЛ между Шахтером и Колосом.

В первом туре украинской Премьер-лиги Шахтер обыграл Колос со счетом 3:1, при этом в ворота ковалевцев по ходу встречи было назначено три пенальти, два из которых "горнякам" реализовать не удалось.

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи уверен, что арбитр данного поединка принял верные решения во всех спорных эпизодах.

"Считаю работу арбитра идеальной. Я лично присутствовал на этом матче. С трибун это было три пенальти, для VAR это было три пенальти, для Цюриха — три пенальти. Мы нарезали видео эпизодов с назначенными одиннадцатиметровыми и отправили международному органу для оценки. Это непростые три пенальти, но чистейшие, которые не подлежат обсуждению".

"Были определенные комментарии по поводу исполнения третьего пенальти. Игрок может останавливаться, но не может менять ударную ногу. Потому считаю эти комментарии очень смешными. Люди делают их бездумно", — заявил Лучи в программе Великий футбол.

Напомним, Шахтер сойдется в противостоянии с Динамо в матче за Суперкубок Украины, который состоится 25 августа на НСК Олимпийский. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.