Украина

Голкипер Колоса парировал два пенальти в матче с Шахтером.

Вратарь Колоса Евгений Волынец стал лучшим футболистом первого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Несмотря на поражение своей команды, 26-летний украинец заслужил данную награду благодаря двум отраженным пенальти в поединке с Шахтером.

Отметим, что по итогам голосования среди экспертов Волынец опередил полузащитника Динамо Виталия Буяльского, нападающего Ворсклы Владислава Кулача и хавбека Шахтера Алана Патрика.

Посмотреть видео отраженных одиннадцатиметровых в исполнении Евгения Волынца вы можете в обзоре матча Шахтер — Колос на Football.ua.