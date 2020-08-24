Украина

Голкипер "горняков" высказался о матче с Динамо за Суперкубок Украины.

Шахтер сойдется в противостоянии с Динамо в матче за Суперокубок Украины. Вратарь донецкого клуба Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились".

"Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле".

"Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо", — приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.