Украина

Бразильский фулбек тренируется по индивидуальной программе.

Шахтер продолжает подготовку к поединку против киевского Динамо, на кону которого будет стоять Суперкубок Украины.

Как сообщает официальный сайт "горняков", в тренировочной сессии за 24 августа приняли участие 28 футболистов. Тренерский штаб сделал упор на тактику и отработку стандартных положений.

Стоит отметить, что к тренировкам на футбольном поле приступил левый защитник Исмаили, который восстанавливался после серьезной травмы. Пока бразилец занимается по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.