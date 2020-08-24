Бразильский фулбек тренируется по индивидуальной программе.
Исмаили, Getty Images
24 августа 2020, 19:40
Шахтер продолжает подготовку к поединку против киевского Динамо, на кону которого будет стоять Суперкубок Украины.
Как сообщает официальный сайт "горняков", в тренировочной сессии за 24 августа приняли участие 28 футболистов. Тренерский штаб сделал упор на тактику и отработку стандартных положений.
Стоит отметить, что к тренировкам на футбольном поле приступил левый защитник Исмаили, который восстанавливался после серьезной травмы. Пока бразилец занимается по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.
Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.