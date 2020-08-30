Украина

Главный тренер Динамо — о подготовке команды и о работе в ближайшие дни.

Мирча Луческу еще раз прокомментировал матч против Шахтера в Суперкубке Украины и заявил, что ожидает большего от своей команды.

"По организации и самоотдаче все было очень хорошо, но я от вас, от команды жду большего. Я хочу, чтобы вы доминировали на поле. Хотя понимаю, что у нас был непростой соперник, нам противостояла команда, наполненная дорогостоящими, техничными игроками, которые к тому же хорошо сыграны. Но мы доказали, что при отличной организации можно добиться результата".

"Сейчас некоторым игрокам, которые вернулись в общую группу, предстоит заново начинать работу. Особенно это касается группы футболистов, которые играют на защиту и должны начинать атаку. Это два очень важных элемента в игре. Нам предстоит важная работа в ближайшие дни".

Кроме того, Мистер акцентировал внимание игроков на том, что он рассчитывает на каждого из них в ближайших матчах, где он не исключает ротации в составе:

"Знаю, что после матчей сборных всегда непросто, поскольку неизвестно, в каком психологическом и физическом состоянии вернутся сборники. Воспользуйтесь этим моментом. В отсутствие сборников подготовьтесь как можно лучше, чтобы вы поднялись на тот уровень, который я от вас хочу видеть. Вы видели, как хорошо себя проявили в последнем матче игроки, не игравшие ранее. Они воспользовались своим шансом. Не упускайте это важнейшее, драгоценное время. Ведь эти 10 – 15 лет – ваши лучшие годы жизни. В первую очередь, для меня показательны тренировки. Кто будет хорошо проявлять себя на тренировках, обязательно получит шанс и будет играть", — приводит слова Мирчи Луческу официальный сайт Динамо.