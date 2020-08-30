Украинский нападающий продолжит карьеру в УПЛ.
АЛЕКСАНДР ГЛАДКИЙ, CRIZESTORAS
30 августа 2020, 23:59
Александр Гладкий вскоре завершит переход в Зарю, сообщает Футбол NEWS.
По информации источника, 33-летний футболист подпишет соглашение с клубом 31 августа. Он находится в Запорожье и даже успел принять участие в товарищеский игре за Зарю.
Последним клубом Гладкого был Адана Демирспор из второго дивизиона Турции. Сейчас Александр является свободным агентом.
В сезоне-2019/20 Гладкий провел девять игр и забил три гола.