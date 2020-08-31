Полузащитник продолжит карьеру в составе "олимпийцев".
Руслан Бабенко, фото: ФК Черноморец
31 августа 2020, 00:35
Главный тренер Олимпика Игорь Климовский сообщил, что клуб близок к подписанию полузащитника Руслана Бабенко.
"Думаю, он нам поможет. Ответственный парень, с движением и передачей. Будем подписывать", — сказал Игорь Климовский в эфире Футбол NEWS.
Бабенко является свободным агентом. Последний его клубом был польский Ракув.
В сезоне-2019/20 он отыграл 25 игр и записал на свой счет две результативные передачи.