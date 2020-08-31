Украина

Полузащитник продолжит карьеру в составе "олимпийцев".

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский сообщил, что клуб близок к подписанию полузащитника Руслана Бабенко.

"Думаю, он нам поможет. Ответственный парень, с движением и передачей. Будем подписывать", — сказал Игорь Климовский в эфире Футбол NEWS.

Бабенко является свободным агентом. Последний его клубом был польский Ракув.

В сезоне-2019/20 он отыграл 25 игр и записал на свой счет две результативные передачи.