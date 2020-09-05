Украина

"Горняки" проведут спарринг с донецким клубом.

Во время паузы в чемпионате Украины Шахтер проведет контрольный поединок против Олимпика.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру выставил на матч такой стартовый состав:

Гриценко – Додо, Витао, Пихаленок, Сиприано – Майкон, Патрик – Маркос, Тете, Тайсон – Фернандо.

Запасные: Шевченко, Турбаевский, Бутко, Мампасси, Козик, Дентиньо, Судаков, Шостак.

Матч Шахтер – Олимпик состоится в Киеве на Киев, УТК им. Банникова и начнется в 11:00. Трансляция поединка будет доступна на Шахтер ТВ.