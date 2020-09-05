"Горняки" проведут спарринг с донецким клубом.
Игроки Шахтера на тренировке, ФК Шахтер
05 сентября 2020, 10:41
Во время паузы в чемпионате Украины Шахтер проведет контрольный поединок против Олимпика.
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру выставил на матч такой стартовый состав:
Гриценко – Додо, Витао, Пихаленок, Сиприано – Майкон, Патрик – Маркос, Тете, Тайсон – Фернандо.
Запасные: Шевченко, Турбаевский, Бутко, Мампасси, Козик, Дентиньо, Судаков, Шостак.
Матч Шахтер – Олимпик состоится в Киеве на Киев, УТК им. Банникова и начнется в 11:00. Трансляция поединка будет доступна на Шахтер ТВ.